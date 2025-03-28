العالم اليوم - الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ 188 مصابا من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 09:24 مساءً - وصلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة الإخلاء الرابعة والعشرون والتي حملت على متنها 81 جريحا ومريضا بالسرطان من قطاع غزة نصفهم من الأطفال، لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، برفقة نحو 107 من أفراد عائلاتهم.

ويأتي هذا الإخلاء العاجل تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لــ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وفور وصول الطائرة، قامت الفرق الطبية بعملية نقل الجرحى والمصابين التي تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

وقال نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية سلطان محمد الشامسي: "تعكس جهود دولة الإمارات في عمليات الإخلاء الطبي المتواصلة حرصها على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة التي يتعرض لها سكان القطاع".

وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل العمل الحثيث مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لمضاعفة المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة والمعاناة الإنسانية.