الإمام الأكبر يشكر الرئيس السيسي للاطمئنان على حالته الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 مارس 2025 08:26 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا لفضيلته الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وداعيًا الله أن يحفظه للإسلام والمسلمين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن فضيلة الإمام الأكبر عبّر عن شكره العميق للرئيس السيسى على اهتمامه وحرصه على الاطمئنان على صحته، مشيدًا بجهوده في دعم الأزهر الشريف وعلمائه، وداعيًا الله أن يحفظ مصر وقائدها، وأن تستمر في أداء دورها الريادي في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.