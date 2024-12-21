أخبار اليمن : عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء

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عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني مساء السبت، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء. عدوان أمريكي بريطاني على صنعاءشن طيران العدوان الأمريكي البريطاني مساء السبت، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء. وأفاد مصدر محلي بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين عنيفتين منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء. ويأتي هذا العدوان في وقتٍ يواصل فيه اليمن جبهة إسناد غزّة والشعب الفلسطيني، منفذاً العمليات ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي المتجهة إلى موانئ الاحتلال، إضافةً إلى استهداف عمق عمق الكيان الصهيوني وجنوب فلسطين المحتلّة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

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