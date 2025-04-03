رسوم ترامب توجّه ضربة قويّة للدولار

رسوم ترامب توجّه ضربة قويّة للدولارسجلت أسعار الدولار هبوط حاد في أسوأ أداء له في نحو ستة أشهر، بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 2.29% إلى 101.4310 نقطة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن، رئيسة قسم أبحاث السياسة النقدية والعملات في بنك DZ Bank بفرانكفورت، سونيا مارتن قولها: "كان الدولار الخاسر الأكبر في أحداث الأمس المالية".

ويأتي ذلك بعدما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كافة واردات الولايات المتحدة، ورسوم أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين.