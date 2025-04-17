ريال مدريد يودّع الأبطال.. وإنتر يتأهل

ريال مدريد يودّع الأبطال.. وإنتر يتأهلتأهل أرسنال للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة الأربعاء.

وسجل ثنائية الفريق الإنجليزي كل من بوكايو ساكا في الدقيقة (65)، ومارتنيلي (90+3)، بينما سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد (67).

وكان آرسنال قد فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد في لندن ليتفوق بمجموع المباراتين بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسيواجه آرسنال في نصف النهائي نادي باريس سان جيرمان المتأهل على حساب أستون فيلا الإنجليزي.

كما تأهل إنتر ميلان للدور ذاته بعد تعادله مع ضيفه بايرن ميونيخ بهدفين لمثلهما، ليستفيد الفريق الإيطالي من الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف ويحجز مقعده في نصف النهائي بمجموع المباراتين بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل هدفي إنتر ميلان كل من لاوتارو مارتنيز في الدقيقة (58)، وبنجامين بافارد (61)، بينما سجل هدفي بايرن ميونيخ هاري كين (52)، وإيريك داير (76).

وسيواجه الفريق الإيطالي في الدور نصف النهائي، برشلونة المتأهل على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

وتقام مباريات الذهاب في نصف النهائي يومي 29 و30 إبريل الجاري، فيما يقام الإياب يومي 6 و7 مايو المقبل.