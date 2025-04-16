أخبار اليمن : عدوان أمريكي مكثف على العاصمة صنعاء

دوت الخليج -

عدوان أمريكي مكثف على العاصمة صنعاء

شن العدوان الأمريكي مساء اليوم، سلسلة غارات مكثفة على العاصمة صنعاء. عدوان أمريكي مكثف على العاصمة صنعاءشن العدوان الأمريكي مساء اليوم، سلسلة غارات مكثفة على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي استهدف بـ14 غارة منطقة الحفا بمديرية السبعين، وغارة حي النهضة السكني في مديرية الثورة بالعاصمة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي عاود شن 3 غارات على مديرية بني حشيش، وغارة على مديرية مناخة، وغارة أخرى على نقيل الفرضة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

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