بكين تفرض 34% رسومًا جمركية على واردات أمريكا بداية من 10 أبريل الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 01:29 مساءً - أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري.

كما قررت وزاة المالية الصينية فرض قيودًا على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة.

وقالت السلطات الصينية إنها ستبدأ تحقيقاً في أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية المستوردة من الولايات المتحدة والهند، وستوقف واردات منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعقب صدور القرار الصيني، عمقت العقود الآجلة الأميركية من خسائرها، فقد هبط مؤشر S&P500 بأكثر من 2% كما هبط مؤشر ناسداك 100 بنحو 2.3 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى تعميق التوترات التجارية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق المالية.

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي لم يتحدث بعد مع نظيره الصيني بعد أكثر من شهرين على توليه منصبه. كما أنهما عالقان في جمود بشأن دور الصين المزعوم في تدفق الفنتانيل إلى أميركا، وهو ما ذكره ترامب كسبب للجولتين السابقتين من الرسوم الجمركية.