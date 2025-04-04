جولة ميدانية للخدمات الطبية بوحدة طب أسرة 24 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 12:31 مساءً - قام الدكتور أحمد عبد الرحمن، نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، جولة مسائية يوم الخميس الموافق 3 ابريل تفقد خلالها وحدة طب أسرة 24 اكتوبر التابعة للهيئة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وشملت الجولة المرور على العيادات بالوحدة ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتكثيف المتابعات الميدانية لمنشآت الهيئة بمحافظة السويس، بما يضمن استمرارية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.