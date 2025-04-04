التضامن الاجتماعي تعلن عن بدء تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 12:31 مساءً - 55 ألف جنيه سعر تذكرة الطيران للمستوى الأول .. و50 ألف جنيه للمستويين الثاني والثالث

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، والتي تشمل سعر تذكرة مصر للطيران، حيث يبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج في ديسمبر الماضي.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وسبق وأن قام الفائزون بالقرعة الإلكترونية العلنية فور وقوع الاختيار عليهم بسداد أسعار برامج الحج وفقًا لكل برنامج ، حيث قام الفائزون بالمستوى الأول بسداد مبلغ 395 ألف جنيه، والمستوى الثاني قاموا بسداد بمبلغ 268 ألف جنيه، أما الفائزون بالمستوي الثالث فقد قاموا بسداد مبلغ 240 ألف جنيه، وجميعها كانت لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب سداد قيمه تذكرة الطيران للبرامج الثلاثة في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة » أو البريد المصري، بداية من الأحد المقبل الموافق 6 أبريل وحتي الخميس الموافق 10 إبريل الجاري، ، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، على النحو التالي، المستوى الأول 55 ألف جنيه، أما المستويان الثاني والثالث 50 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

الجدير بالذكر أن أسعار جميع مستويات حج الجمعيات الأهلية تشمل الوجبات، كما من المقرر أن يبدأ سفر أول افواج الحجاج يوم 18 مايو المقبل وتقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.