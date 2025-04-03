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ماكرون: رسوم ترامب مقلقة للغاية

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقلقة للغاية وتؤثر على مختلف قطاعات اقتصادهم. ماكرون: رسوم ترامب مقلقة للغايةاعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقلقة للغاية وتؤثر على مختلف قطاعات اقتصادهم. وذكر أن الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وليس لها مبرر وستؤثر على صناعاتهم. وأضاف: “ستكون هناك تداعيات كبرى على قطاعات الاقتصاد الأوروبي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية”. وأشار إلى أن تأثيرات الرسوم الأمريكية ستكون غير مسبوقة لكن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الأمريكي. ولفت إلى أن بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون الشعب الأمريكي أكثر ضعفاً وفقراً. وقال إن “الرد الأوروبي على الرسوم الأميركية سيكون على مرحلتين الأولى منهما ستكون في منتصف نيسان”. وأكد أنهم بحاجة إلى الوحدة والإرادة الأوروبية في الرد على الرسوم الأمريكية، معتبراً أنه من الضروري أن يكون الرد الأوروبي على الرسوم الأمريكية موحداً ومتناسباً. وتابع: “علينا في أوروبا البدء في تحسين بيئة الاستثمار ومراجعة التشريعات”. وأعلن أنهم يدفعون الآن ثمن سياساتهم السابقة في مجال التجارة، وعليهم وضع آليات لحماية الصناعة الأوروبية. وأضاف: ”كل الخيارات مطروحة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.

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