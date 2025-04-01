العالم اليوم - فيتش تؤكد تصنيف إسرائيل عند "A" مع نظرة مستقبلية سلبية

انتم الان تتابعون خبر فيتش تؤكد تصنيف إسرائيل عند "A" مع نظرة مستقبلية سلبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 06:23 صباحاً - قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف إسرائيل عند "A" وعلى نظرتها المستقبلية السلبية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع المخاطر الناجمة عن الصراع الدائر في قطاع غزة.

وتقيس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى الدين العام للدولة بالمقارنة مع ناتجها المحلي الإجمالي، إذ تشير النسبة الأعلى إلى ارتفاع خطر التخلف عن السداد.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أنها تتوقع أن تظل إسرائيل منخرطة بشكل كبير في غزة في الأمد المتوسط.

قالت إن ضعف وكلاء إيران في الشرق الأوسط عزز وضع إسرائيل رغم احتمال تفجر الأوضاع من وقت لآخر واستمرار التوتر مع طهران.

واقترحت إسرائيل في وقت سابق اليوم هدنة طويلة في غزة مقابل إعادة حوالي نصف الرهائن المتبقين.

واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد حركة حماس في غزة في 18 مارس، لينهي بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.