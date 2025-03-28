وزارة الخارجية: أبناء الجالية المصرية فى ميانمار وتايلاند بخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 مارس 2025 11:26 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها لجمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلاند في ضحايا الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد صباح اليوم الجمعة، والذى أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية إتحاد ميانمار ومملكة تايلاند الصديقتين في تلك المحنة، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين

وتنفيذاً لتوجيهات د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تواصل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفارتين المصريتين في كل من تايلاند و ميانمار، حيث أفادت السفارتين انهما على تواصل مستمر مع المصريين المقيمين فى تايلاند وميانمار للاطمئنان على أحوالهم في أعقاب الزلزال العنيف، وأكدا أن أبناء الجالية المصرية بخير، وأن السفارتين تتابعان أحوالهم على مدار الساعة لحين انتهاء حالة الطوارىء الناتجة عن الزلزال.