كهرباء سوريا تعلن عودة التيار إلى حمص وحماة وطرطوس والتشغيل تدريجيا في باقي المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:32 مساءً - أعلن مدير مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء السورية خالد أبودي في تصريح لوكالة الأنباء السورية،عن عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه وطرطوس، مشيرا إلى عودة التيار الكهربائي تدريجياً لباقي المحافظات.

وأضاف أبودي : "نعمل على إعادة عمل مجموعات التوليد وإعادة الطاقة إلى المنظومة الكهربائية".

كما تابع "جميع الورشات تعمل على التأكد من جهوزية خطوط النقل ومحطات التحويل".

كانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت، إن سوريا شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، مساء الثلاثاء، بسبب عطل "مجهول" في عدة نقاط في الشبكة الوطنية، أكدت عودة التيار الكهربائي في بعض المحافظات.

يذكر أن سوريا تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية بسبب عدم صيانة المحطات وشبكات الكهرباء نتيجةالعقوبات الدولية المفروضة عليها، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالشبكات على مدى 14 عاما من حرب دامية.

ويواجه ملف الكهرباء تحديا كبيرا في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.