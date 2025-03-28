العالم اليوم - البرهان يصل جدة وسط تكهنات بعودة الجيش والدعم السريع للتفاوض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 09:24 مساءً - قالت وكالة الأنباء السعودية إن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وصل الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، وسط تقارير أشارت إلى عودة محتملة لطرفي القتال في السودان إلى طاولة التفاوض.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من زيارة أجراها وفد سعودي لمدينة بورتسودان وهي المقر المؤقت للحكومة، بعد انسحاب "منظم" نفذته قوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين من عدد من مواقعها في العاصمة الخرطوم، مما عزز الاعتقاد بوجود ترتيبات مسبقة.

وتسارعت خلال الساعات الماضية تطورات الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

والتقى البرهان قبل يوم واحد من مغادرته إلى جدة بوفد سعودي بحث كيفية مساهمة المملكة العربية السعودية في إعادة الإعمار بحسب ما أورده الموقع الرسمي للحكومة، كما استقبل المبعوث الألماني الخاص للقرن الإفريقي هيكو نتشكا.

وفي سياق متصل أكد وزير الشئون الإفريقية في الحكومة البريطانية أمام البرلمان البريطاني يوم الخميس أن الحكومة البريطانية تجري مشاورات مع تنسيقية القوى المدنية "صمود" حول المؤتمر الوزاري الذي ستستضيفه لندن منتصف أبريل.

ويرتقب أن يشارك في المؤتمر 20 وزير خارجية ومسؤول من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والنرويج والسعودية ودولة الإمارات ومصر، إضافة إلى الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي وممثلين للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والاقليمية.

ويخصص المؤتمر لبحث الوصول إلى وقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية في السودان.