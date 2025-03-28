العالم اليوم - فيديو.. فانس وزوجته يتجولان بقاعدة أميركية في غرينلاند

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 09:24 مساءً - زار نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، وزوجته ومسؤولون أميركيون بارزون آخرون قاعدة عسكرية أميركية في غرينلاند، الجمعة، في رحلة تم تقليصها بعد أن أثارت ضجة بين سكان غرينلاند والدنماركيين الذين أعربوا عن غضبهم لعدم استشارتهم بشأن التخطيط لخط سير الرحلة الأصلي.

وبعد وصوله بفترة وجيزة، خاطب فانس أفراد القوات الأميركية المتمركزة في القاعدة بينما جلس هو وزوجته لتناول الغداء معهم ، قائلا إنه "مهتم حقا بأمن القطب الشمالي".

وأضاف فانس، الذي كان من المقرر أن يتلقى في وقت لاحق إحاطات من المسؤولين العسكريين ويدلي بتصريحات: "كما تعلمون جميعا، إنها قضية كبيرة وإنها ستزداد اتساعا في غضون العقود القادمة".

وجاءت الرحلة التي تم تعديلها إلى الأراضي الدنماركية شبه المستقلة في وقت توترت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة الاسكندنافية بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل متكرر أن تسيطر الولايات المتحدة بشكل ما على الإقليم الدنماركي الغني بالمعادن.