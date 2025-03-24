اللجنة المصرية توزع "خيام وبطاطين" للفلسطينيين النازحين من رفح وشمال غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 11:28 مساءً - فى إطار تخفيف المعاناة عن أهالى غزة، واصلت اللجنة المصرية اليوم الإثنين، توزيع اللجنة المصرية خيام وبطاطين للفلسطينيين من رفح وشمال غزة.

يأتي ذلك إطار دور الدولة المصرية فى دعم أهالى غزة والذى لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع وحتى اتفاق وقف إطلاق النار، ، ضمن جهود الإغاثة التى لم تنقطع يومًا.

ومن جانبهم توجه المواطنون الفلسطينيون بالقطاع بالشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا على هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية بحلول شهر رمضان الكريم.