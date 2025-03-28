تعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 مارس 2025 02:07 مساءً - يارا الجنايني – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، وذلك لمدة عام.

ونُشر القرار الذي حمل رقم 1021 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

ووفقًا للقرار، يتولى وزير المالية تنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره في 27 مارس 2025.