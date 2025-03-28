نعرض لكم الان تفاصيل خبر “مدن القابضة” تتعاون مع “السويدي للتنمية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 مارس 2025 03:13 مساءً - باره عريان _ أعلنت مجموعة مدن القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية جديدة مخصصة لخدمة مشروع رأس الحكمة الجاري تطويره في الساحل الشمالي.

تقع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، جنوب طريق الإسكندرية – مطروح السريع، مقابل مشروع رأس الحكمة، وستركّز المنطقة الصناعية في المرحلة الأولى على جذب صناعات مواد البناء اللازمة لتطوير مشروع رأس الحكمة، لتكون داعماً رئيسياً لأعمال البناء والتشييد، بما يضمن سير الأعمال وفقا للخطط الزمنية المحددة، مع أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التكاليف، باستخدام مواد متطورة ومستدامة.

تأتي هذه الشراكة بالتعاون مع شركة “السويدي للتنمية الصناعية”، كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تُعقد بهدف تعزيز وتيرة الأعمال التطويرية في المشروع؛ وتعكس في الوقت ذاته عمق التزام “مدن” بالتعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع “رأس الحكمة”.

وتعمل كلا من “مدن” و”السويدي” في المرحلة الراهنة على استقطاب المستثمرين الصناعيين والشركاء الرئيسيين، مع إعطاء الأولوية للشركات المصرية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية المؤهلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي.

تنسيق مع المستثمرين الدوليين بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية

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ويشمل ذلك أيضاً التنسيق مع المستثمرين الدوليين، بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعزز من جاذبيته الاستثمارية.

وتضم القائمة الأولى للشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع “مدن” لتوريد مواد البناء والمواد الأخرى للمشروع، السويدي إليكتريك وثري إس للخرسانة الجاهزة، وسيراميك رأس الخيمة، وهايتك للخرسانات التابعة” لمجموعة ترواجن للإنشاءات، وتتضمن مذكرات التفاهم أيضا دراسة الفرص لإنشاء مصانع أو خطوط صناعية في المنطقة الصناعية الجديدة، والمساهمة في تطوير مشروع رأس الحكمة

وفي هذا السياق، قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة، إن الشراكة مع السويدي للتنمية الصناعية تعد خطوة محورية نحو تحقيق الرؤية لمشروع رأس الحكمة، مؤكدا على الالتزام الجاد والمستمر بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يثق بأنه سيحدث نقلة نوعية في القطاع.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في إثراء الشبكة الواسعة من الشراكات الدولية؛ لافتا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع السويدي للتنمية الصناعية ستثمر عن دعم مشروع رأس الحكمة بالخبرات المحلية المؤهلة، لتنفيذه بأسلوب يضمن تطوير وجهة استثنائية بكل المقاييس، تفوق التوقعات، وتضيف قيمة ملموسة للمجتمعات المحلية.

من جانبه قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية: “نحن متحمسون للعمل على هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق أعمالنا في تطوير المجتمعات الصناعية المتكاملة”.

وأكد أن منطقة رأس الحكمة الصناعية ستكون نموذجاً للمدن الصناعية الذكية، ليس فقط من حيث البنية التحتية، ولكن أيضاً من حيث قدرتها على جذب الصناعات الاستراتيجية لمواد البناء والإنشاء ودعم الاقتصاد المحلي من خلال فرص العمل والمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.”

جدير بالذكر، أن المنطقة الصناعية تتسم بموقعها الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى أهم الطرق والمطارات الرئيسية وشبكات القطار السريعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وبالتالي دعم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.

ولا تقتصر الرؤية طويلة الأمد للمنطقة الصناعية على تلبية متطلبات المرحلة الإنشائية لمشروع رأس الحكمة، بل تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية مستدامة تدعم الأنشطة الاقتصادية على مدار العام، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

كما سترسخ هذه البنية التحتية الاستراتيجية من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التجارة والصناعة، فيما تمثل المنطقة الصناعية الجديدة رافداً حيوياً لدعم المشاريع التنموية على طول الساحل الشمالي، ومرتكزاً للتوسع نحو أسواق تصدير رئيسية مثل ليبيا وأوروبا.

وتساهم هذه الخطوة في ترسيخ موقع “رأس الحكمة” كمركز للابتكار الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتها لتكون مدينة عالمية حيوية تتمتع بأقوى معايير التنافسية في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.