تعرفي إلى أفضل الحميات الصحية بعد رمضان.. على خطى المشاهير

بعد أيامٍ من الروحانية وموائد الإفطار والسحور المليئة بالأطباق الشهية، يحين الوقت لاستعادة النشاط والانطلاق نحو نسخةٍ أكثر إشراقًا من صحتكِ. لكن، ماذا لو جمعت بين حكمة التغذية العلمية والعادات الصحية للفنانات العرب، وأيضًا الفنانات العالميات بعد رمضان

هذا ليس مجرد رجيم، بل انقلاب صحي يُعيد اكتشاف جسدك بذكاء. فهل أنتِ مستعدة لترتدي عباءة الإرادة وتستوحي أسرار هذه الإطلالات النجمية؟ اكتشفي كيف تُحوِّل الفنانات وجباتهن إلى "سحرٍ صحي" بعد رمضان، وكيف يمكنكِ تطبيق هذه الأنظمة بلمسةٍ شخصية، من دون أن تُضحي بطعم الحياة أو صحتك.

لكن تذكَّري، أن خلف كل إطلالة متألقة، خطةٌ مدروسة واستشارات مع خبراء التغذية؛ لذا عليكِ قبل أن تعتمدي على الحميات المتنوعة التي تتبعّها فنانات العرب بعد رمضان وأيضًا العالميات، أن تختاري ما يناسب طبيعة جسمكِ وحالتكِ الصحية من دون الانسياق العشوائي.

من هذا المنطلق، سنُطلعكِ عبر موقع "دوت الخليج" على أفضل الحميات الصحية التي يُمكنكِ اتباعها بعد رمضان لإنقاص وزنكِ، وخصوصًا التي تتبنى نهجها بعض فنانات العرب والعالميات، والتي أيدتها أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة مريم جمال لوقا من القاهرة.

حميات صحية بعد رمضان وأبرزها نظام الكيتو على خطى الفنانة العالمية أنجيلينا جولي

الأناقة تقاس بالصحة والجمال يبدأ من الداخل

وبحسب دكتورة مريم، عمومًا بعد انتهاء شهر رمضان، يُنصح باتباع حمية متوازنة لتعزيز الصحة العامة وإنقاص الوزن تدريجيًا، مع مراعاة الانتقال التدريجي من نمط الصيام إلى النظام الغذائي اليومي المعتاد. أما بالنسبة عن الأنظمة الغذائية التي تتبعّها فنانات العربلاستعادة الوزن أو تحسين الصحة، فغالبًا ما تجمع بين الحميات العالمية الشهيرة وتعديلات تتناسب مع تقاليد الطعام العربية، كما أن أغلبهن يدركن أن الأناقة تقاس بالصحة وأن الجمال الحقيقي لابد أن يبدأ من الداخل.

أشهر الأنظمة الغذائية بعد رمضان التي تُذكر في وسائل الإعلام وصفحات المشاهير

أيدت دكتورة مريم، أبرز الحميات العالمية التي تسير على نهجها فنانات العرب بعد رمضان، وذلك على النحو التالي:

نظام الكيتو (Keto Diet)

يركز على تقليل الكربوهيدرات وزيادة الدهون الصحية مثل "الأفوكادو، زيت الزيتون، المكسرات". وهنا نجد بعض فنانات العرب مثل "إليسا" وأيضًا الفنانة العالمية "أنجيلينا جولي"على الرغم من أنها ليست عربية يتبعان نسخًا معدلة منه، لخسارة الوزن بشكل سريع، ولكنه يتطلب استشارة طبيب بسبب آثاره الجانبية المحتملة.

الرجيم الكيميائي (Chemical Diet)

يعتمد على خلطات محددة من البروتين والخضروات لفقدان الوزن بسرعة، مثل "ريجيم البيض المسلوق". يُنسب إلى فنانات مثل"شيرين رضا" تجربة أنظمة مشابهة، لكنه يُنتقد لعدم توازنه الغذائي.

نظام السعرات الحرارية المنخفضة (Low-Calorie Diet)

نظام السعرات الحرارية المنخفضة الحمية الصحية المفضلة للفنانة ياسمين صبري

يعتمد على حساب السعرات اليومية مثل" ١٢٠٠-١٥٠٠ سعرة" مع التركيز على الأغذية قليلة الدسم. وهنا سنجد أن فناناتكثيرات يتبعن هذا النظام مع مدربين خاصين، مثل" ياسمين صبري" لخسارة الوزن من دون حرمان، لكنه يحتاج إلى توازن في العناصر الغذائية.

حمية الديتوكس (Detox)

شائعة بعد رمضان للتخلص من السموم عبر عصائر الخضروات والفواكه والشوربات؛ ويُنسب إلى فنانات مثل" نيكول سابا" استخدام دورات ديتوكس قصيرة؛ وذلك لتنظيف الجسم، لكنها غير مناسبة للاستخدام طويل الأمد.

الحمية منخفضة الكربوهيدرات (Low-Carb Diet)

تعتمد على مبدأ تقليل الكربوهيدرات المكررة مثل "الخبز الأبيض، السكريات"، والتركيز على البروتين والدهون الصحية؛ من أجل خفض الوزن سريعًا، تنظيم سكر الدم، وتقليل الشهية. وبعض أنواعه دوت الخليج الكيتو(Keto) عالي الدهون، منخفض الكربوهيدرات جدًا، ونظام أتكينز (Atkins) الذي يُركز على البروتين مع زيادة الكربوهيدرات تدريجيًا.

نظام الصيام المتقطع (Intermittent Fasting)

من الحميات الصحية المتبعة بعد رمضان دوت الخليج الصيام المتقطع على خطى الفنانة نانسي عجرم

يعتمد هذا النظام على مبدأ تحديد أوقات محددة للأكل والصيام، مثل نظام ١٦:٨ "صيام ١٦ ساعة وأكل خلال ٨ ساعات" لتحسين حساسية الإنسولين، حرق الدهون، وتنظيم الشهية. لذا يُعد حمية ملاءمة لمرحلة ما بعد رمضان، وخيارًا مثاليًا لاستمرار نمط الصيام المعتاد في رمضان ولكن بفترات أقل. ويُنسب إلى فنانات مثل "هيفاء وهبي ونانسي عجرم" اتباع هذا النظام، كونه يساعدهما في الحفاظ على الوزن وتحسين الهضم.

الحمية النباتية (Plant-Based Diet)

تعتمد على الأطعمة النباتية "خضروات، فواكه، بقوليات، مكسرات" مع تقليل المنتجات الحيوانية، وذلك لتحسين الهضم، خفض الوزن، وتقليل خطر الأمراض المزمنة. وهنا يُنصح بتعويض نقص العناصر كفيتامين B12 والحديد عبر المكملات. من ناحية أخرى،تتبنى بعض الفنانات هذا النظام الخالي من المنتجات الحيوانية لدواعٍ صحية أو أخلاقية. على سبيل المثال: الممثلة المصرية والمذيعة "هبة نور" المعروفة باتباعها الحمية النباتية.

النظام الغذائي الخالي من الغلوتين (Gluten-Free)

يُتبع لتحسين الهضم أو بسبب حساسية الغلوتين، مع استبدال الخبز الأبيض ببدائل مثل "الأرز أو الكينوا"، وتعتمد عليه بعض الفنانات اللواتي يعانين من مشاكل هضمية.

حمية البحر الأبيض المتوسط (Mediterranean Diet)

تعتمد الفنانة أسيل عمران على حمية البحر المتوسط

تعتمد على الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، وزيت الزيتون، مع تقليل اللحوم الحمراء والتركيز على الأسماك والدواجن؛ وذلك من تحسين صحة القلب، خفض الكوليسترول، وتنظيم الوزن بعد رمضان. هذه الحمية غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، مما تساعد على تعويض نقص التغذية خلال الصيام. كما أنها تجمع بين المأكولات العربية الصحية مثل "الحمص، الفول، السلطات، وزيت الزيتون والسمك". وهنا نذكر أن كل من الفنانة كارول سماحة و الفنانة أسيل عمران تفضلان هذا النمط، للحفاظ على صحة القلب والوزن مع الاستمتاع بالأطباق العربية.

حميات صحية متنوعة لاستعادة الوزن وضبط الحالة الصحية بعد رمضان

وأضافت دكتورة مريم، أن هناك حميات صحية يُمكن أن تعتمد عليها أي امرأة أو فتاة مع الطبيب المختص لتعزيز الحالة الصحية واستعادة الوزن بعد رمضان، أبرزها:

حمية داش (DASH Diet)

مصممة لخفض ضغط الدم عبر تقليل الصوديوم وزيادة البوتاسيوم موجود في "الموز، الأفوكادو، الخضروات الورقية"، لتنظيم الوزن، تحسين صحة الكلى، والوقاية من أمراض القلب.

حمية التخلص من السموم (Detox Diet)

تُركز على السوائل "ماء، عصائر طبيعية، شوربات"، والأطعمة الغنية بالألياف "خضروات، فواكه" لمدة ٣-٧ أيام؛ وذلك لتنظيف الجسم من السموم، تحسين الهضم، وإعادة ضبط الشهية. لكنها لا تُتبع لفترات طويلة لتجنب نقص المغذيات.

حمية نورديك (Nordic Diet)

تشبه حمية البحر المتوسط ولكن تعتمد على الأطعمة المحلية في دول الشمال مثل" التوت، الأسماك الدهنية، والحبوب الكاملة"، لخفض الوزن، وتحسين التمثيل الغذائي.

نصائح عامة لتحسين الصحة وإنقاص الوزن بعد رمضان

لا تفصلي الحميات الصحية عن ممارسة الرياضة مثل البيلاتس والكارديو مثل الفنانة دنيا سمير غانم

تنصح دكتورة مريم، بضرورة اتباع النصائح التالية بشكل عام بعد رمضان لإنقاص الوزن بشكل صحي، وذلك على النحو التالي: