ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص فى القليوبية بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية، أكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وبحوزتهم قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.