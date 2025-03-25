وزيرا خارجية الإمارات وإيطاليا يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 09:31 صباحاً - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

واستعرض الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- عدداً من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية في القطاعات المتصلة بأولوياتهما التنموية.

كما تناول الجانبان -خلال الاتصال الهاتفي- مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.