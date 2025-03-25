صرف معاشات أبريل 2025 من البنوك ومكاتب البريد اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 09:32 صباحاً - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الثلاثاء في صرف معاشات أبريل 2025 بعد قرار تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري بدلا من أول شهر أبريل، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.

ويتم الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات ،بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.