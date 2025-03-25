بعد فضيحة ”اجتماع سيجنال”.. ترامب يدرس الإطاحة بمستشار الأمن القومي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 09:31 صباحاً - عقب الفضيحة التي كشف عنها رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري جولد برج، عن ضمه عن طريق الخطأ إلى مجموعة سرية للغاية لمناقشة شن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على الحوثيين في اليمن، كشف موقع بوليتيكو نقلًا عن مسؤول أمريكي أنَّ مصير مستشار الأمن القومي لم يحسم بعد ومن الوارد إجباره على الاستقالة عقب ما يتردد عن تسريب معلومات عسكرية بشأن العمليات ضد الحوثيين.

ووفق "بوليتيكو"، قال المسؤول الأمريكي إنَّ ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـ "بوليتيكو "، إنهم منخرطون في محادثات نصية متعددة مع موظفين آخرين في الإدارة حول ما يجب فعله مع والتز، بعد التقرير المذهل الذي يفيد بأن المساعد الأعلى أدرج عن غير قصد رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري جولدبرج في محادثة خاصة تناقش ضربة عسكرية على الحوثيين.

وتابع: "كان من التهور عدم التحقق من هوية المشاركين في المحادثة لا يُمكن أن يكون مستشار الأمن القومي متهورًا".

وكان أحد الأشخاص المقربين من البيت الأبيض أكثر صراحة حين قال: "يمكن للجميع في البيت الأبيض أن يتفقوا على شيء واحد: مايك والتز أحمق".

وأوضح شخص ثالث مطلع على تداعيات الأمر أنَّ ترامب تحدث مع والتز بشأن هذه المسألة، والبيت الأبيض، في الوقت الحالي، يقف إلى جانبه.

من جانبه، ذكر مسؤول رابع في البيت الأبيض أنهم على دراية بضغوط داخلية تُمارس على والتز للاعتراف بخطئه، مما قد يعني استقالته، لكن المسؤول قال إنَّ مصير والتز يعتمد إلى حد كبير على رأي ترامب الشخصي في الأمر، وأشار إلى تورط مسؤولين آخرين في الإدارة في محادثة سيجنال أيضًا.

فيما، نفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث نشر خطط الحرب في مجموعة التراسل.

وصرح للصحفيين أثناء زيارة رسمية إلى هاواي: "لم يرسل أحد خطط حرب عبر رسائل نصية، وهذا كل ما أستطيع قوله في هذا الشأن"، حسب رويترز.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم.

فيما تعهد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، بالقضاء على الحوثيين، محذرًا إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.