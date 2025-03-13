الموسيقى العربية تحيي الليلة الخامسة من احتفالات ثقافة الأقصر بشهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:28 مساءً - أحيت فرقة الأقصر للموسيقى العربية الليلة الخامسة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

أقيمت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستهلت بعرض لمسرح العرائس، قدمه الفنان محمود النجار وسماح مصطفى، حيث تم تقديم قصة "الصوم"، بجانب تنظيم دوري ثقافي أدارته إيمان صلاح، وورشة حكي بعنوان "التواضع" سردتها سوزان سليم، وشهدت تفاعلا كبيرا من الأطفال.

وضمن الأنشطة التي ينظمها إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإشراف محمود عبد الوهاب، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، شهدت الليلة أمسية شعرية أدارها حسين القباحي، مدير بيت الشعر، وشارك فيها عدد من الشعراء، حيث ألقى الشاعر عبيد عباس قصيدة "مطاردة"، والشاعر عبد النبي عبادي قصيدة "فاشل في الضحك"، والشاعر مصطفى جوهر قصيدة "ظما"، كما شهدت الأمسية استمرار توافد الرواد على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أشرف شبيب، وقدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغاني، من بينها "أسماء الله الحسنى"، غناء جماعي، بالإضافة إلى أغنيتي "براوة" و"سواح" غناء فردي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتستمر ليالي رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج حتى يوم 17 رمضان، حيث تتضمن مجموعة من الفعاليات اليومية المجانية للأطفال والكبار، تشمل عروضا فنية، لقاءات أدبية، ورشا إبداعية، فقرات ترفيهية، ومسابقات متنوعة، تقام يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء.