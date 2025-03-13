وزير الصناعة والنقل يزور مصابى حادث اصطدام قطار بمينى باص بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 10:32 مساءً - قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة كل من مستشفى القنطرة شرق والمجمع الطبى بالإسماعيلية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين فى حادث اصطدام قطار ركاب بخط القنطرة شرق بئر العبد فى المسافة بين محطتى القنطرة شرق وجلبانة مع مينى باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور والذى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب المينى باص وكذلك للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وأكد الوزير، أن هناك تعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين كما عبر الوزير عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الوفيات جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.