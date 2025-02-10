خريطة مسلسلات رمضان 2025 بقنوات العرض والمنصات الرقمية (القائمة الكاملة)

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أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث تزايدًا كبيرًا في عمليات البحث عن مسلسلات رمضان 2025، حيث يتساءل الجمهور عن خريطة الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وقنوات العرض الخاصة بها، بالإضافة إلى النجوم المشاركين في هذه المنافسة الدرامية القوية.

ومع اقتراب الشهر الكريم، يترقب عشاق الدراما المصرية والعربية قائمة مسلسلات رمضان 2025 التي تضم نخبة من ألمع نجوم الفن، حيث تتنوع الأعمال بين الدراما الاجتماعية، والأكشن، والكوميديا، والأعمال الصعيدية، فضلًا عن المسلسلات التاريخية والتشويقية التي ستزين الشاشات طوال الشهر الفضيل.

مسلسلات رمضان 2025.. قنوات العرض والمنصات الرقمية

تُعرض مسلسلات رمضان 2025 على مجموعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، ومن أبرز القنوات الناقلة للأعمال الدرامية هذا الموسم:

قنوات الشركة المتحدة: وتشمل DMC، ON، CBC، الحياة.

MBC مصر التي تقدم مجموعة من المسلسلات الحصرية.

قناة النهار التي تعرض عددًا من الأعمال الاجتماعية والتشويقية.

قنوات أبو ظبي ودبي التي تقدم الدراما الخليجية والمصرية.

المنصات الرقمية مثل شاهد VIP، Watch It، وYango Play التي تستحوذ على عدد من المسلسلات الحصرية.

مسلسلات رمضان 2025.. قائمة الأعمال الدرامية وأبطالها

مسلسل المداح 5

مسلسل المداح 5

بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي.

مسلسل العتاولة 2

مسلسل العتاولة 2

بطولة: أحمد السقا، فيفي عبده، زينة، نسرين أمين.

مسلسل فهد البطل

بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين.

مسلسل الغاوي

بطولة: أحمد مكي، عائشة بن أحمد – تدور أحداثه حول قصة رجل شعبي.

مسلسل سيد الناس

بطولة: عمرو سعد، أحمد رزق – يجمع بين الأكشن والدراما.

مسلسل حكيم باشا

بطولة: مصطفى شعبان – تدور أحداثه في صعيد مصر حول تجارة الآثار.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب

بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي – دراما رومانسية اجتماعية.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

بطولة: محمد هنيدي – مسلسل كوميدي.

مسلسل ولاد الشمس

بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي – تدور أحداثه حول صديقين في دار للأيتام.

مسلسل ظلم المصطبة

بطولة: فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور – دراما اجتماعية تناقش العادات والتقاليد.

مسلسل الكابتن

بطولة: أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، ميمي جمال – مسلسل كوميدي اجتماعي.

مسلسلات رمضان 2025 على المنصات الرقمية

مسلسل جودر 2

بطولة: ياسر جلال، ياسمين رئيس – تدور أحداثه حول المؤامرات التي تحاك ضد "جودر".

مسلسل قلبي ومفتاحه

بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين – قصة حب مشوقة بين سائق وراكبة تلتقي به بالصدفة.

خريطة مسلسلات رمضان 2025 بقنوات العرض والمنصات الرقمية (القائمة الكاملة)

مسلسل النص

بطولة: أحمد أمين – مستوحى من كتاب "مذكرات نشال"، تدور أحداثه في الثلاثينيات.

مسلسل عايشة الدور

بطولة: دنيا سمير غانم، نور محمود – مسلسل كوميدي اجتماعي.

مسلسل إخواتي

بطولة: نيللي كريم، كندة علوش، روبي – تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة.

مسلسل لام شمسية

بطولة: أمينة خليل، أحمد السعدني – يناقش قضايا التعدي على الأطفال.

مسلسل حسبة عمري

بطولة: روجينا، عمرو عبد الجليل – يناقش حقوق المرأة بعد الطلاق والظلم الذي تتعرض له.

مسلسل قهوة المحطة

بطولة: هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح – يعرض جريمة قتل غامضة في إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل الشرنقة

بطولة: أحمد داود، سارة أبي كنعان – تدور أحداثه حول شخصية محاسب في شركة كبرى.

مسلسل عقبال عندكم

بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم – مسلسل درامي بحلقات متصلة منفصلة.

خريطة مسلسلات رمضان 2025 بقنوات العرض والمنصات الرقمية (القائمة الكاملة)

المنافسة في مسلسلات رمضان 2025

تشهد مسلسلات رمضان 2025 منافسة قوية بين النجوم، حيث تعتمد العديد من الأعمال على البطولة الجماعية، بالإضافة إلى الثنائيات التي تجمع بين نجوم الصف الأول، ومن أبرز المشاركين:

أحمد مكي، مصطفى شعبان، عمرو سعد، أكرم حسني، ياسر جلال، أحمد السقا، أحمد العوضي، محمد هنيدي، آسر ياسين.

ياسمين عبد العزيز، نيللي كريم، مي عز الدين، دنيا سمير غانم، أمينة خليل، روجينا، هالة صدقي، سوسن بدر.

يترقب الجمهور بفارغ الصبر انطلاق مسلسلات رمضان 2025، حيث تحمل القائمة تنوعًا كبيرًا في القصص والأحداث، ما يجعل هذا الموسم واحدًا من أقوى المواسم الدرامية على الإطلاق. تابعونا للمزيد من التحديثات حول الأعمال الجديدة والمواعيد النهائية للعرض.