انت الأن تتابع خبر بعد عدم قدرتها على حضور زفافه.. منة فضالي تبارك لشقيقها الصغير وليد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باركت الممثلة المصرية منة فضالي لشقيقها الاصغر وليد بعد زواجه، و ذلك من خلال مجموعة صور من حفل الزفاف، كما و إعتذرت عن عدم قدرتها على حضور الزفاف بسبب إرتباطاتها بالتصور و العمل، ووجهت له رسالة حب قت فيها: "اخويا الصغير اتجوز وللأسف معرفتش احضر الفرح بسبب الشغل والتصوير، كان نفسي اكون جنبك في يوم زي ده بس غصب عني، مبروك يا حبيب قلب اختك وربنا يسعدك و يبعد عنك العين و اشوفك احسن حد في الدنيا، بحبك يا وليد".