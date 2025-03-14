توماس توخيل يعلن قائمة منتخب إنكلترا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 12:55 مساءً - أعلن الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنكلترا، عن قائمة المنتخب لمواجهتي ألبانيا ولاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراتان على أرضية ملعب “ويمبلي” حيث يلتقي منتخب إنكلترا مع نظيره الألباني، يوم الجمعة المقبل، 21 مارس/آذار الحالي، ثم يواجه لاتفيا يوم 24 من ذات الشهر.

وتعد هذه القائمة هي الأولى للمدرب الألماني الذي تولى مسؤولية تدريب منتخب الأسود الثلاثة، مطلع العام الحالي.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

– حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، أرون رامسديل (ساوثهامبتون)، جيمس ترافورد (بيرنلي).

– الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)، ليفي كولويل (تشيلسي)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويسكيلي (آرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، جاريل كوانساه (ليفربول)، كايل ووكر (ميلان).

– الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، جوردان هندرسون (أياكس)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا).

– الهجوم: جارود بوين (وست هام)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)، هاري كين (بايرن ميونخ)، ماركوس راشفورد (أستون فيلا)، دومينيك سولانكي (توتنهام).