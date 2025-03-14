طرق مبتكرة لتحضير السحور والإفطار بسرعة وسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 12:55 مساءً - نصائح لتحضير السحور بسرعة

إن السحور وجبة مهمة تمنحنا الطاقة للصيام بشكل مريح، وفيما يلي بعض الأفكار المبتكرة لتحضير وجبة السحور بسرعة:

1. حضّر المكونات مسبقًا

من الأفضل أن تقوم بتجهيز بعض المكونات الأساسية في الليلة السابقة، مثل تقطيع الخضروات أو غسيل الأرز، مما سيوفر عليك الوقت في الصباح.

2. جرب الشوفان الفوري

الشوفان الفوري خيار ممتاز للسحور، فقط أضف الحليب أو الماء الساخن وبعض الفواكه أو المكسرات وستحصل على وجبة مغذية وسريعة.

3. أعد سموذي مغذي

يمكنك تجهيز مكونات السموذي في الخلاط والاحتفاظ به في الثلاجة، وفي الصباح فقط اخلطه لبضع ثوان واستمتع بمشروب منعش ومفيد.

طرق سهلة لتجهيز الإفطار بسرعة

الإفطار بحاجة للتحضير السريع خاصة بعد يوم طويل من الصيام، إليك أفكار تساعدك في ذلك:

1. استخدم الطهي المسبق

يمكنك تجهيز بعض الأطباق مثل الحساء أو الخضار المشوية وتخزينها في الفريزر، ما عليك سوى إعادة تسخينها قبل الإفطار.

2. اختر السلطات البسيطة

السلطات السريعة التي تعتمد على مكونات بسيطة مثل الطماطم والخيار وزيت الزيتون يمكن تحضيرها في دقائق لإضافة طبق صحي إلى مائدتك.

3. خفف من القلي واستخدم الفرن

بدلاً من قضاء وقت طويل في قلي الأطعمة، استخدم الفرن لطهي الدجاج أو السمك، ستحصل على طعام شهي وبشكل أسرع.

قائمة تسعّر لوجبات السحور والإفطار

إذا كنت تبحث عن التنوع وتريد ابتكار وجبات سريعة للسحور والإفطار، إليك قائمة ببعض الأفكار:

الكريب المالح المحشو بالجبن والخضار للسحور

البرغر النباتي للإفطار السريع

لفائف الدجاج المشوي مع السلطات للسحور

معجنات السمبوسة في الفرن كإفطار خفيف

أوراق العنب المحشوة المجهزة مسبقًا

باستخدام هذه النصائح والأفكار، يمكنك إعداد وجبات السحور والإفطار بسرعة وسهولة، مما يوفر لك الوقت والجهد خلال شهر رمضان المبارك.