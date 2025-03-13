أمسيات رمضان.. ”التراث والثقافة والإعلام” على مائدة الأعلى للثقافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:28 مساءً - تجديد التوصيات للاهتمام بالتراث الثقافي المصري

أهمية تربية النشء على إدراك قيمة مصر الثقافية

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والسيد اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، والدكتور محمد شبانه مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي انعقدت بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "التراث والثقافة والإعلام"، أعدها ونسقها الأستاذ إيهاب حفني مدير برامج قناة النيل الثقافية، وأدار المائدة الدكتور جمال الشاعر، والذي بدأ اللقاء بالحديث عن تجريف الشخصية العربية ودور الإعلام في ذلك، قائلاً إن لجنة الإعلام تسعى من خلال استراتيجية الوزارة بإقامة شراكة بين الإعلام والمؤسسات الثقافية، وأن هناك محاولة واضحة لتجريف الشخصية العربية من كل ما تحمله من تراث لكي تصبح شخصية هشة ليس لها هوية.

ثم تحدث الشاعر مسعود شومان عن كيفية الاستفادة من التراث المصري، وكذلك كيفية استقطاب الإعلام من أجل ذلك الهدف، وتابع حديثه ببعض ما أتى به التراث الشعبي من أغانٍ ومقاطع احتفى بها بشهر رمضان الكريم بداية من مقاطع توثق رؤية هلاله حتى انتهاء الشهر المبارك، وكذلك تحدث عن الأغنية الشعبية وما تحمله من حكم ومواعظ ولحظات من البهجة إلى آخر ما تحوي الأغنية الشعبية من حالات إنسانية مختلفة، مؤكداً أن التراث مفهوم متسع، ويجب علينا أن نفرّق بين التراث والمأثور، فالتراث هو ما دخل جب الماضي، أما المأثور فهو حصيلة من العادات والتقاليد القديمة ما زالت تعاش حتى الآن.

وعن المكان وتأثيره في المنتج الثقافي والموروث قال شومان إن تعدد الأقاليم أدى إلى تعدد الموروث الشعبي، فلكل إقليم ومنطقه نجد تراثاً مختلفاً عن منطقة وإقليم آخر ، فتراث الجنوب مثلاً مختلف عن تراث الدلتا ووجه بحري، وأكد أيضاً ضرورة رسم خريطة لكل هذا، فهي كنوز موسيقية وشعرية تختلف باختلاف الموقع، وعن الجمع الميداني على مستوى مصر قال إن هناك تشعباً واضحاً، وتمنى أن ينشأ كيان واحد يقف على ذلك ويعمل بجد من أجل إعداد موسوعات لما سوف يتم رصده.