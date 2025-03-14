التمر أثناء الحمل: سر الطاقة والصحة أم خطر غير متوقع؟ اكتشفي الفوائد والمحاذير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يعتبر التمر من الأطعمة المغذية التي يوصى بها خلال فترة الحمل، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تفيد الأم والجنين. ومع ذلك، يجب تناول التمر بحذر ومعرفة الفوائد والمخاطر المرتبطة به.

1. مصدر غني بالطاقة: يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة، مما يساعد الحامل على التغلب على الإرهاق والتعب.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في التمر تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك، وهو مشكلة شائعة أثناء الحمل.

3. تقوية العظام: التمر غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، مما يدعم صحة عظام الأم والجنين.

4. تحفيز المخاض: تشير بعض الدراسات إلى أن تناول التمر في الأسابيع الأخيرة من الحمل قد يسهل عملية الولادة عن طريق تقوية عضلات الرحم.

5. مصدر للحديد: يساعد التمر في الوقاية من فقر الدم بسبب احتوائه على الحديد، وهو عنصر مهم لصحة الدم.

1. زيادة الوزن: بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية، قد يؤدي الإفراط في تناول التمر إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه.

2. ارتفاع نسبة السكر في الدم: يجب على الحوامل المصابات بسكري الحمل استشارة الطبيب قبل تناول التمر، لأنه قد يرفع مستويات السكر في الدم.

3. الحساسية: في حالات نادرة، قد يسبب التمر ردود فعل تحسسية لدى بعض النساء.

– الاعتدال في الكمية، حيث يمكن تناول 3-5 حبات يوميًا.

– اختيار التمر الطازج والخالي من الإضافات الصناعية.

– استشارة الطبيب في حالة وجود أي مشاكل صحية مثل سكري الحمل.

باختصار، يعتبر التمر وجبة خفيفة وصحية للحامل إذا تم تناوله بكميات معتدلة، مع مراعاة الحالة الصحية العامة.