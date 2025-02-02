عماد صفوت يلتقي أحمد داود فى مسلسل الشرنقة رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -



يشارك الفنان عماد صفوت في بطولة مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، حيث يعرض المسلسل بشكل حصرى على منصة watch it، والعمل من إنتاج شركة اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى.

ويقدم عماد صفوت دورًا مميزا خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في 15 حلقة من التشويق والاثارة حول قضايا التهريب الضريبى، إذ يظهر بشخصية محاسب يعمل مع أحمد داود في شركة محاسبة يملكها الفنان صبرى فواز في أحداث المسلسل، ويصطدم بالعديد من المواقف والسلبيات خلال أحداث المسلسل.

يشار إلى ان الفنان عماد صفوت، قدم أخر أعماله مسلسل صيد العقارب، وعرضه في رمضان العام الماضى، بطولة النجمة غادة عبد الرزوق، وشارك في بطولة المسلسل أحمد ماهر رياض الخولى، محمود عبدالمغنى منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.