على مسرح السامر بالعجوزة.. خالد اللبان يفتتح ”ليالي رمضان الثقافية والفنية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 02:33 مساءً - تنورة وابتهالات وفلكلور بورسعيدي في افتتاح "ليالي رمضان" بالسامر

ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، افتتح اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بمسرح السامر بالعجوزة في سياق البرنامج المركزي التي تنظمه الهيئة بالقاهرة والجيزة.

شهد الفعاليات الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الباحث أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، د. إسلام زكي، رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، د. وليد الشهاوي، مدير عام الموسيقى، إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والعديد من الإعلاميين.

ورحب الفنان أحمد الشافعي بالحضور مقدما الشكر لوزير الثقافة ومساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة ونائب رئيس الهيئة لدعمهم الكبير لبرنامج الفعاليات، مستعرضا الفعاليات التي تنظمها قصور الثقافة في جميع المحافظات، احتفاء بالشهر الكريم وترسيخا لدور الثقافة في بناء الوعي، بما يعكس هوية مصر الثقافية وتراثها العريق.

وقد بدأت الليلة الرمضانية بتفقد الحضور لمعرض فني تضمن مجموعة متنوعة من الأعمال الإبداعية والمشغولات اليدوية نتاج الورش التراثية للإدارات التابعة للهيئة.

كما شهدت الفعاليات جولة تفقدية داخل معرض الكتاب الذي ضم باقة من أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

وعلى خشبة المسرح، شدت فرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المنشد أسامة علام، بمجموعة من الابتهالات والأغاني الدينية منها "لأجل النبي، يا صلاة الزين، رايحة فين يا حاجة، المسك فاح، في هوى خير العباد، وياللي أنت رايح للنبي".

وتألقت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، بعرض فني بعنوان "بشاير" بمصاحبة المنشد أشرف جمال، ونغمات المزمار والدفوف.

واختتم اليوم بفقرات استعراضية مستوحاة من فلكلور القناة قدمتها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، ومنها "الصياد، آه يا لالالي، البحرية، والسمسمية"، وسط تفاعل كبير.

حضر الفعاليات عدد من مديري عموم الهيئة منهم سمر الوزير، مدير عام المسرح، تغريد كامل، مدير عام التسويق والمبيعات، محمود أنور مدير عام الإعلام، شاهيناز عطية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وحنان حسن، مدير عام الإدارة العامة لقياس الرأي الثقافي.

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالسامر، تنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، وتقدم لجمهور المسرح بالمجان حتى الجمعة 21 رمضان، احتفالا بالشهر المبارك، ولتعزيز التراث المصري الأصيل.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بجانب أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الكريم.