الليلة بمسرح السامر مجانا.. عروض لأوبرا عربي والفنون الشعبية لملوي في ”ليالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:32 مساءً - يشهد مسرح السامر، اليوم الاثنين، ثاني ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتقدم الفعاليات بالمجان لجمهور المسرح وتستمر حتى الجمعة 21 رمضان.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتضمن برنامج الليلة عرضا فنيا لفرقة أوبرا عربى أطفال تدريب الفنانة رنا بركات، بجانب عرض فني لفرقة ملوى للفنون الشعبية تدريب محمد شحاته وتقدم تابلوهات الفن الشعبي والفلكلور الصعيدي.

ويشهد ثالث العروض فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي وتقدم عددا من فقراتها الغنائية الطربية.

تنفذ الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، وتهدف إلى تقديم تجربة ثقافية وفنية تعكس أجواء الشهر الفضيل وتعزز التراث المصري الأصيل.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.