الليلة.. قصور الثقافة تفتتح لياليها الرمضانية بالسيدة زينب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:32 مساءً - تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في التاسعة مساء اليوم الاثنين، انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية، المقدمة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فى الفترة من 10 حتى 21 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتستهل بعروض السيرة الهلالية، لفرقة الفنان عز الدين نصر الدين.

ويشهد مقهى "نجيب محفوظ" عقد أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء، هم: ابتسام حنا، أسامة أبو المجا، جمال أبو سمرة، عاطف عبد العزيز، عبدالرحمن سلامة، محمد عبد القوى حسن، ويديرها الشاعر ياسر خليل، ويتخللها فقرات غنائية للفنان حسن زكي.

يليها ندوة بعنوان "المنيا بين التاريخ والحضارة" يقدمها د.ثروت الأزهري، وضمن برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة، تقام مناقشة لكتاب بعنوان "أسلمة عفيفى ناقدا" لسعد القرش.

وعلى مسرح الحديقة تقام مجموعة من العروض الفنية، وتتضمن عرضا فنيا لفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المنشد أسامة علام، يليه عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد أبو صالح.

وفي الورش الفنية والتراثية، تنفذ العديد من الورش منها: المكرمية، موزاييك، الطرق على النحاس، أشغال الجلد، أشغال الحلي، تصميم زينة رمضان، إعادة تدوير، مجلات ثقافية، رسم على الوجه، رسم جدارية، صورة ومعلومة، رسم حر، وغيرها من الورش الفنية، كما تقام ورشة حكي بعنوان "ملحمة شعب بورسعيد في شهر رمضان" يقدمها الكاتب أحمد زحام.

ويقام طوال فترة الفعاليات معرض كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة، إلى جانب معرض فني لمنتجات الورش الفنية والحرفية والتراثية، وورش التمكين الثقافي لذوي الهمم.

تنفذ الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة د. مسعود شومان، وإدارتها التابعة الثقافة العامة والمكتبات والنشر والمواهب والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، والإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، وإداراتها التابعة المهرجانات والفنون الشعبية والموسيقى، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإداراتها التابعة الطفل والمرأة والشباب والعمال والقرية والقصور المتخصصة وأطلس المأثورات الشعبية.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.