"رمضان أحلى كتير مع بسبوسة".. محمد فراج يهنئ زوجته بسنت شوقي لمشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب"

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أحمد جودة - القاهرة - محمد فراج يهنئ زوجته بسنت شوقي لمشاركتها في مسلسل “وتقابل حبيب”: “رمضان أحلى كتير مع بسبوسة”

حرص الفنان محمد فراج على تهنئة زوجته الفنانة بسنت شوقي لمشاركتها في مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يُعرض ضمن السباق الدرامي في شهر رمضان لعام 2025.



ونشر فراج عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لزوجته من المسلسل، وعلق قائلًا: “رمضان أحلى كتير مع بسبوسة.. ألف مبروك يا حبيبتي، كل النجاح والتوفيق ليكي يا روحي وتكسروا الدنيا إن شاء الله”، في إشارة لطريقتها الطريفة في تقديم دورها، معبرًا عن فخره بها وسعادته بظهورها المميز في العمل.



وتلقت بسنت شوقي العديد من التهاني من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أشادوا بأدائها في المسلسل.

ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”



تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

كما بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بانطلاق تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “زوجة رجل مش مهم” برفقة الفنان أكرم حسني، والفيلم من تأليف شريف الليثي، واخراج معتز التوني.