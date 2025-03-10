تحت رعاية وزير الثقافة .. الأوبرا إحتفلت بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:32 مساءً - 3 فعاليات متنوعة فى إنطلاق برنامج الأوبرا الرمضانى بالقاهرة والإسكندرية

الموسيقات العسكرية تحتفل بذكرى العبور ومواهب الأوبرا بين الأعمال الرمضانية والليلة الكبيرة على المكشوف ومشاعر الإنشاد الروحانية تجمل معهد الموسيقى والحضرة تضئ أوبرا الإسكندرية

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إحتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان كما إفتتحت فعاليات برنامج أمسياتها خلال الشهر المعظم .

ففى أجواء تمزج المشاعر الوطنية والروحانية ووسط حشد جماهيرى ضم مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية قدمت مجموعات من فرقة الموسيقات العسكرية آلات الإيقاع ، القرب والسيمفونية العسكرية تشكيلات حركية حماسية متنوعة تضمنت عدد من الأناشيد الوطنية والمارشات العالمية التى تفاعل معها الحضور كان منها تقسيمات مختلفه من الإيقاع ، مارشات النزهة - النصر - كاتيوشا ، عاد السلام يا نيل ، بيوت السويس ، بسم الله ، إسلمى يا مصر ، خللى السلاح صاحى ، عظيمه يا مصر ، الله اكبر ، رايات النصر ، والله زمان يا سلاحى ، صوت بلادى وغيرها .

بعدها تغنى الواعدون من مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر فصل كورال الأطفال والشباب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بعدد من الأعمال التى تحتفى بالشهر المبارك ونالت الإعجاب والإستحسان كان منها ميدلى رمضان ، رمضان جانا ، من نورك ، رمضان ، يا آمنة يا أم النبى ، مولاى ، يا رايحين للنبى الغالى ، رسول الله زادى ، رمضان فى مصر ، محمد يا رسول الله ، رمضان كريم .. أداء ملك احمد ، عمرو عبد الوهاب ، ملك جوهر ، أحمد فايد ، نهى المصرى ، شمس الأسوانى ، ايتن محمد ، حبيبة الشريف ، محمد محمود .

ثم انضم له فصل البالية تصميم و تدريب عيشة فؤاد لتقديم العرض الشهير الليلة الكبيرة والذى جاء فى إطار مشروع وزارة الثقافة " الليلة الكبيرة فى كل مكان" الهادف الى صون الهوية وحماية التراث الابداعى والترويج له ونشره للأجيال الجديدة .

وعاش جمهور مسرح معهد الموسيقى العربية مشاعر صوفية فى حفل فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات والذى ضم نخبة من المؤلفات الغنائية الروحانية كان منها سبحانك ربى ، رمضان جانا ، هلت ليالى ، مدد يا نبى ، مدح الرسول ، أسماء الله الحسنى و غيرها .. اداها هبة عادل ، ولاء رميح ، حسام صقر ، محمد عبد الحميد ، أحمد حسن ، وائل سراج ، تامر نجاح ، كريم زيدان .

وأضاءت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " بحفل ضم كوكبة من الإبتهالات وأعمال الذكر والمديح الشهيرة إلى جانب المؤلفات الغنائية الخاصة بشهر رمضان المعظم .