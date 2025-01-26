نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى:" أنت حاجات بسيطه ممكن تبسطني وبحب قعده البحر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة بشرى عن فلسفتها الخاصة في السعادة والبساطة، حيث تحدثت بطريقة طريفة عن رؤيتها للحياة من منظورها وأن حاجات بسيطه ممكن تكون سبب سعادتها.

تصريحات بشري:

وقالت بشرى خلال استضافتها في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "الحاجة اللي بتعملي بهجة في حياتي أنا، أنا ألذ حاجة في حياتي، وأنا أستحق جوايز كتير أوي، هما بس مش واخدين بالهم".

وأوضحت بشرى أن السعادة بالنسبة لها تكمن في التفاصيل البسيطة، مضيفة: "حاجات بسيطة جدًا ممكن تسعدني زي إني أتفرج على فيلم كارتون، وكمان كوباية كاكاو سخنة".

وتابعت: "بحب قوي قعدتي على البحر والرمل من غير فشخرة، فالإنسان ممكن يتبسط في حاجات بسيطة جدًا، بس يبقى واخد قرار إن الحياة متلهيهوش والصخب، وأنا بصراحة سأمت الصخب".

واختتمت بشرى حديثها بالإشارة إلى أن البهجة الحقيقية تظهر في اللحظات الصغيرة والمؤثرة، قائلة: "البهجة بتكون في حاجات جميلة وبسيطة، زي أولادي وهما بيتبسطوا، وفي أصدقائي وهما سعداء، وفي ابتسامة على وش حد".

آخر أعمال بشري:

ويذكر أن آخر أعمال بشري هو مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و"stc"، المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض اولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.