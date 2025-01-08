نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسرحية البقاء للأصيع بطولة شيكو وهشام ماجد قبل عرضها في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض مسرحية البقاء للأصيع بطولة شيكو وهشام ماجد، وذلك فعاليات موسم الرياض الجاري 2024 - 2025.

التعاون بين شيكو وهشام ماجد

و مسرحية البقاء للأصيع هي التعاون الثالث بين شيكو وهشام ماجد على خشبة المسرح، حيث سبق والتقيا في مسرحية على وضع الطيران في 2023، وقبلها بمسرحية عطل فني التي قدماها مع أكرم حسني في 2020.

قصة البقاء للأصيع وتفاصيلها

وتدور أحداث البقاء للأصيع، في إطار كوميدي، فبعد أن شحت موارد الأرض تنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الانسان عليه.

موعد عرض مسرحية البقاء للأصيع

ومسرحية البقاء للأصيع سيتم عرضها في الفترة من 12 يناير حتى 16 يناير الجاري، وبدأ صناع العمل خلال الفترة الماضية التحضير لها وعمل البروفات قبل العرض.

ابطال مسرحية البقاء للأصيع

و مسرحية البقاء للأصيع من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، مي كساب، أوس أوس، ومروة أنور، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.

آخر أعمال شيكو وهشام ماجد

كان آخر أعمال شيكو وهشام ماجد سويًا، هو مسلسل اللعبة 4 وعُرض في مايو، حتى الآن يتواجد في قائمة TOP 10 على منصة شاهد، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول صديقين يدخلان في تحديات عديدة من أجل الربح المادي، ولكل منهما فريق خاص به، وهما شيكو الذي يقدم شخصية وسيم وهشام ماجد الذي يلعب دور ماظو.

ابطال مسلسل اللعبة

قدم بطولة مسلسل اللعبة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمد الصاوي، ومحمد عمرو الليثي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم ريهام عبدالغفور، أكرم حسني، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، وعصام الحضري، والعمل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.