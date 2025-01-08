فن ومشاهير

بدء الاستعدادات لـ إنطلاق البوم انغام تيجي نسيب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الاستعدادات لـ إنطلاق البوم انغام تيجي نسيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد صوت مصر أنغام لإطلاق فيديو كليب تيجي نسيب اليوم من أحد سينمات المولات في القاهرة بحضور مجموعة كبيرة من النجوم وصناع الألبوم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في 2024 منذ طرحه. 

 

 

تفاصيل أغنية تيجي نسيب: 

 

وأغنية تيجي ضمن أغاني ألبوم انغام الذي يحمل نفس الاسم، الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي ومكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي.

 

 

تفاصيل أغاني ألبوم تيجي نسيب: 

 

واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

 

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أنغام 

 

 

اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام 

 

واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

 

 

 

 

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أنغام 

 

 

 

 

 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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