محمد عبد الحافظ يشوق الجمهور بصور حصرية من كواليس "المداح" الجزء الخامس المنتظر في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة أثارت حماس متابعيه وجمهور مسلسل "المداح"، شارك الفنان محمد عبد الحافظ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" مجموعة من الصور الحصرية من كواليس تصوير الجزء الخامس من المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

الصور التي نشرها عبد الحافظ أظهرت لمحات من أجواء العمل خلف الكواليس، حيث ظهر إلى جانب عدد من نجوم العمل، بينهم الفنان حمادة هلال، الذي يجسد شخصية "صابر المداح"، والفنانة هبة مجدي التي انضمت إلى العمل هذا الموسم في دور محوري. كما تضمنت الصور مشاهد من مواقع تصوير مبهرة تكشف عن تطور كبير في الجانب الإنتاجي للمسلسل.

وعلق عبد الحافظ على الصور قائلًا: "استعدوا لرحلة جديدة ومشوقة مع صابر المداح في رمضان 2025. الجزء الخامس مليء بالمفاجآت والأحداث غير المتوقعة انتظرونا!".

هذا المنشور لم يمر دون أن يثير موجة من التفاعل، حيث انهالت التعليقات من المتابعين الذين عبروا عن حماسهم وشوقهم لمعرفة المزيد عن أحداث الجزء الجديد.

يُذكر أن مسلسل "المداح" حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه الأول، حيث استقطب قاعدة جماهيرية واسعة بفضل قصته المشوقة التي تمزج بين الدراما والغموض، فضلًا عن الأداء المميز لنجوم العمل. ويتناول المسلسل في جزئه الجديد استمرار رحلة صابر المداح مع القوى الخارقة التي تطارده، وسط تحديات وألغاز تكشف عن أسرار جديدة.

فريق عمل المسلسل يعمل حاليًا على قدم وساق لإنهاء التصوير، مع التركيز على تقديم عمل ينافس بقوة في سباق الدراما الرمضانية القادمة.

ومع استمرار التشويق حول ما يحمله الجزء الخامس، يبدو أن الجمهور على موعد مع تجربة استثنائية لا تقل إثارة عن الأجزاء السابقة.