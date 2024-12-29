أحمد عدوية مسيرة حافلة من الإبداع والشعبية حتى النهاية (بروفايل)

القاهرة - محمد ابراهيم -

رحل عن عالمنا اليوم الفنان محمد عدوية، نجل المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر يناهز 47 عامًا، جاء خبر الوفاة بمثابة صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث عُرف محمد بأخلاقه الرفيعة وصوته المميز الذي أكمل به مسيرة والده في الأغنية الشعبية.

لم تُعلن الأسرة بعد تفاصيل الجنازة أو أسباب الوفاة، بينما انهالت تعازي الجمهور والفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستذكرين مشواره الفني وأبرز أغانيه التي أثرت في قلوب عشاقه.

الفنان أحمد عدوية



البداية: ميلاد نجم شعبي

ولد أحمد عدوية، أحد أبرز رموز الفن الشعبي في مصر، في 26 يونيو 1945 بمدينة المنيا، نشأ في أجواء بسيطة وسط أسرة متوسطة، وكانت موهبته الفنية تظهر منذ طفولته، حيث عشق الغناء وتأثر بالألحان الشعبية التي انتشرت في الريف المصري.

بزوغ نجمه في عالم الفن

بدأ عدوية مسيرته الفنية في الستينيات كمطرب في الأفراح والمناسبات الشعبية. بفضل صوته القوي وأدائه المميز، جذب انتباه الملحنين ومنتجي الأغاني. انطلق بقوة في السبعينيات بأغنيات حققت نجاحًا مدويًا، مثل “السح الدح امبو” و“زحمة يا دنيا زحمة”، أغنياته لم تكن مجرد كلمات وألحان، بل عكست نبض الشارع المصري وهمومه اليومية.

دخول عدوية عالم التمثيل

لم يقتصر نجاح عدوية على الغناء فقط؛ فقد دخل عالم التمثيل وشارك في أفلام عديدة خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث قدم أدوارًا تعكس شخصيته المرحة وروحه الشعبية، من أبرز أفلامه “خمسة باب” و“الباطنية”.

الأزمات والتحديات

واجه أحمد عدوية تحديات كبيرة في حياته، أبرزها حادثة الاعتداء الشهيرة في الثمانينيات، التي أثرت على صحته وأبعدته لفترة طويلة عن الساحة الفنية، ورغم ذلك، ظل محبوبًا من جمهوره ولم يفقد مكانته كرمز للفن الشعبي.

العودة إلى الساحة

في التسعينيات، عاد عدوية إلى الأضواء رغم حالته الصحية، وقدم أعمالًا جديدة بالتعاون مع عدد من الفنانين الشباب، كما أصبح رمزًا للتراث الشعبي وملهمًا للأجيال الجديدة من المطربين.

الوفاة ونهاية المشوار



في 28 ديسمبر 2024، رحل أحمد عدوية عن عالمنا بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، وافته المنية بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا وأغنيات ستظل خالدة في ذاكرة المصريين والعالم العربي.

إرث عدوية الفني

سيبقى أحمد عدوية رمزًا للأصالة والبساطة، ونموذجًا للفنان الذي صنع مجده بجهده وموهبته، أعماله ستظل شاهدة على عصر ذهبي من الفن الشعبي، وسيبقى صوته حاضرًا في قلوب عشاقه دائمًا.