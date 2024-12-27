انت الأن تتابع خبر رحيل زوجة الممثل محمود مسعود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت زوجة الممثل المصري الراحل إيمان مسعود، وقد أعلنت عن الأمر إيمان مسعود، ابنة محمود مسعود، وعبرت عن حزنها الشديد لرحيلها.

وكتبت إيمان: "الله يرحمك ويثبتك عند السؤال ويكرمك بكرمه يا نور عيني وروحي روحتى عند بابا ربنا يسعدكم في مكانكم ويرضى عنكم يا حنينة يا كريمة يا محسنة.. من فضلكم ادعوا لماما الله يرحمها".

محمود مسعود شارك في العدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية بينها أفلام "مرارة الأيام وكدابين الزفة والداهية والحلم القاتل والانثى والنصيب مكتوب وضحية حب واخترت حياتي وإنه قدري وحكاية تو وضاع الطريق وجواز عرفي وأيام الماء والملح وليل وليالي وفي العشق والسفر وامرأة ايلة للسقوط والمتهمون ومجانين"، ومسلسلات "الحب وأشياء أخرى والوجه الآخر وصعاليك ولكن شعراء واللقاء الثاني والبيت الكبير والإسلام والانسان وليه يا زمن والحب في عصر الجفاف وشموع لا تنطفئ وتحت أقدام الزمن والبريمو ومغامرات زكية هانم والسيرة العربية".