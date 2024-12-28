نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة عبدالمنعم مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1921، ورحل عن عالمنا في 9 يوليو 2006، رحل وترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، رغم مرور أكثر من 15 عامًا على وفاته، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبز المحطات الفنية في حياة الراحل عبدالمنعم مدبولي.

عبدالمنعم مدبولي

نبذة عن عبدالمنعم مدبولي

ولد عبد المنعم مدبولي في مدينة القاهرة، وذلك يوم 28 ديسمبر 1921 وكان يتيمًا فقيرًا، وظهرت موهبته التمثيلية في المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، وقد مارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا، حتى وفاته بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.

مشوار عبدالمنعم مدبولي الفني

وأسس فرقة المسرح الحر عام 1952، ومن أهم الأعمال المسرحية التي أنتجتها فرقة المسرح الحر "الأرض الثائرة"، "حسبة برما"، "الرضا السامي"، "مراتي بنت جن".

وترك مدبولي ما يقرب من 60 فيلم سينمائي و120 عمل مسرحي، 30 عمل درامي، بعد أن مارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا، عرف بملك الارتجال والكوميديا،و صانع البهجة، ومن أبرز أدواره في فيلم الحفيد واحنا بتوع الاوتوبيس ومسلسل بابا عبده وابنائي الأعزاء شكرًا وغيرها من الأدوار التي تركت بصمة لا تُنسى في قلوب الجمهور.

ويعد مدبولي أول فنان عربي كتبت عنه دائرة المعارف النمساوية، وقام المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2006 بتكريم اسم الفنان عبد المنعم مدبولي.