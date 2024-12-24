ميمي جمال تشيد بموهبة أحمد العوضي.. والآخير يرد

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة ميمي جمال بموهبة الفنان أحمد العوضي، بعد تحقيقه نجاحات كبيرة في عالم الدراما والسينما، خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إنه يمتلك مستقبل واعد، متمنية العمل معه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال أحدي اللقاءات، على هامش مهرجان الأفضل في دورته العاشرة.

وجاء رد الفنان أحمد العوضي سريعًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "يا ست الكل ده شرف كبير ليا اني اشتغل معاكي والله، أن شاء الله السنه الجايه يحصل واشتغل معاكي يا استاذه ميمي".

آخر أعمال أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"





وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.