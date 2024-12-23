نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل رامي صبري في رأس السنة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي صبري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم 31 ديسمبر الجاري، في فندق كونكورد السلام، وذلك ضمن حفلات رأس السنة 2025، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومميزة من أجمل أغانيه، التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج رامي صبري للحفل، من خلال نشره البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "مستنيكم في حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام القاهرة عشان نحتفل بليلة رأس السنة مع بعض سنة جديدة سعيدة على الجميع".

منشور رامي صبري

آخر أعمال رامي صبري

وطرح رامي صبري مؤخرًا اغنيه "يمكن خير" ضمن ألبوم معايا هتبدع، الذي ضم 8 أغاني هي: معايا هتبدع، لما بيوحشني، يمكن خير، احنا في حتة تانية، إنت الأصل، بتفتكرني ساعات، حبينا، وفاكر نفسك هدية.