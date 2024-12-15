أحمد فهيم يطلب الدعاء لوالدته عبر حسابه على إنستجرام بعد تعرضها لأزمة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه الفنان أحمد فهيم رسالة مؤثرة إلى متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، طالبًا الدعاء بالشفاء العاجل لوالدته، بعد تعرضها لأزمة صحية. وشارك أحمد صورة تجمعه بوالدته في لحظة دافئة، حيث ظهرا فيها معًا بابتسامة رغم الأجواء المحيطة بالحزن والقلق.

وأرفق فهيم الصورة بتعليق دعا فيه الله أن يخفف عنها مرضها ويمنحها الشفاء، قائلًا: "اللهم إن أمي بين يديك، أسألك بكل اسم هو لك أن تخفف عن مرضها، اللهم يا من خلقت الداء والدواء، يا من فاقت قدرته العلم والعلماء، أنعم عليّ أمي بالشفاء واشملها برحمتك وكرمك يا خالق الأرض والسماء. دعواتكم لأمي."

وأثارت كلمات الفنان أحمد فهيم تفاعلًا واسعًا بين محبيه ومتابعيه الذين حرصوا على تقديم الدعم له والدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، مؤكدين تضامنهم معه في هذه المحنة العائلية.

يُذكر أن أحمد فهيم، الذي أثبت موهبته مؤخرًا في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة نظرًا لأدائه المميز وتواضعه الواضح، ما جعل الكثيرين يتفاعلون مع منشوره ويقدمون له الدعم النفسي والروحي.

وتأتي هذه الرسالة الإنسانية في وقت اعتاد فيه النجوم مشاركة مثل هذه اللحظات الصعبة مع جمهورهم، في ظل دور مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل والدعم في الأوقات العصيبة.

هذا وما زال أحمد فهيم يترقب تحسن الحالة الصحية لوالدته، فيما يواصل متابعوه الدعاء لها بالشفاء التام.