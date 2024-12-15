نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري المتوقع لمباراة الزمالك بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على التشكيلة الاساسية لفريقه في مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

تشكيل المصري المتوقع ضد الزمالك

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدب المتوقع لهذه المواجهة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو السعدواي.

خط الوسط الدفاعي: محمود حمادة، محمد مخلوف.

خط الوسط الهجومي: كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

موعد مباراة المصري ضد الزمالك

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الزمالك

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر عبر قناة beIN Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.