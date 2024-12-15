صفاء أبو السعود تعود لجمهورها في رمضان 2025 بمسلسل إذاعي جديد بعنوان "بشرى"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود عن عودتها لجمهورها في الموسم الرمضاني لعام 2025، من خلال مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم "بشرى"، والذي من المقرر أن يُذاع عبر محطة راديو 90 90. جاء الإعلان عن العمل خلال لقائها ببرنامج "بيوت لايف" مع الإعلامية شيرين سليمان الذي يُعرض على قناة صدى البلد.

وأكدت صفاء أبو السعود أن مسلسلها الإذاعي الجديد سيكون عملًا ترفيهيًا يحمل طابعًا اجتماعيًا خفيفًا بعيدًا عن الملل، ويهدف إلى تقديم محتوى مفيد ومتنوع يحمل في طياته معلومات قيّمة للجمهور. كما أوضحت أن اختيارها لراديو 90 90 جاء لما تتميز به المحطة من جمهور واسع النطاق، الأمر الذي سيضمن وصول العمل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستمعين.

نجاحات متتالية وصفاء في رمضان 2024

تأتي هذه العودة الإذاعية بعد النجاح الذي حققته صفاء أبو السعود في رمضان 2024 من خلال مسلسلها الإذاعي السابق "يوميات مضصف". المسلسل كان تجربة كوميدية اجتماعية، حيث تناول مواقف مختلفة ترويها شخصية مضصف بشكل فكاهي، مستعرضًا الفرق بين الأصالة والحداثة بطريقة تعكس عبق الثقافة المصرية بأسلوب شيق.

وقد شارك في بطولة "يوميات مضصف" مجموعة من الفنانين، منهم أحمد صيام، حلمي فودة، مصطفى درويش، نجاح حسن، عبير مكاوي وأمير عجيبة، إلى جانب الموسيقى والألحان التي كانت من إبداع الشاعر سيد الشاعر، وهندسة صوتية لـ محمد شعبان. المسلسل كان من تأليف أحمد القصبي وإخراج تامر شحاتة.

أعمال صفاء أبو السعود.. عودة قوية على الساحة

وتعد عودة صفاء أبو السعود إلى الأعمال الإذاعية جزءًا من نشاطها الفني المتجدد، حيث قدمت خلال العام الماضي أيضًا عملًا إذاعيًا بعنوان "حدوته قتل آسية"، والذي حقق بدوره أصداء إيجابية بين جمهور المستمعين.

رسالة جديدة في رمضان 2025

يُتوقع أن يحمل مسلسل "بشرى" رسائل اجتماعية مهمة في إطار ترفيهي ممتع يتناسب مع أجواء الشهر الكريم. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص صفاء أبو السعود على تقديم محتوى هادف يجمع بين المتعة والفائدة، مما يجعل جمهورها في حالة ترقب وانتظار لما ستقدمه هذه المرة.

ويُذكر أن صفاء أبو السعود تُعد من الأسماء اللامعة في تاريخ الإعلام والفن المصري، حيث تركت بصمة واضحة سواء على شاشة التلفزيون أو عبر الأثير الإذاعي.