أحمد فريد يحتفل بمرور مليون مشاهدة لـ "غايب" عبر يوتيوب على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الفنان أحمد فريد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بإنجاز جديد لأغنيته "غايب"، التي حققت مليون مشاهدة على منصة يوتيوب. في منشور مميز، نشر أحمد فريد صورة بالأبيض والأسود له وهو يستعرض أسلوبه الخاص معلقًا عليها "غايب – 1 Million Views".

وأضاف في التعليق أن أغنيته "غايب" حازت على إعجاب الجمهور، شكرًا الجميع على الدعم الكبير الذي تلقاه.

الأغنية التي لاقت صدى واسعًا في الأوساط الفنية والجماهيرية، أصبحت محط أنظار الكثير من محبي أحمد فريد، إذ حققت هذا الرقم الكبير في فترة زمنية قصيرة. وعلق على الصورة أيضًا عدد من المشاهير مثل الممثلة أسما أبو اليزيد، إضافة إلى تفاعل عدد من الجمهور والمتابعين الذين هنأوا فريد على هذا الإنجاز.

تجسد الأغنية "غايب" حالة من الفقدان والغياب العاطفي، وقد لاقت إعجابًا واسعًا بفضل كلماتها العميقة وأدائها الرائع، ما جعلها تتصدر قوائم المشاهدات في فترة وجيزة.